У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові патрульні допомогли жінці, у якої стався напад епілепсії.
Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора, 4 березня, на вулиці Одеській копи помітили небайдужих водіїв, які активно їм сигналізували.
«Поліцейські Дмитро Заболотний та Дмитро Шеремет підбігли до місця події, щоб з’ясувати, що сталося. На узбіччі лежала жінка, якій було зле. Усі ознаки свідчили про те, що в неї, ймовірно, стався напад епілепсії», – повідомили правоохоронці.
Патрульні викликали «швидку», поклали жінку в стабільне бокове положення та контролювали її стан до приїзду лікарів.
Після приїзду медиків жінка прийшла до тями, додали патрульні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: копы, патрульні, приступ, улица, Харків, эпилепсия;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні допомогли жінці, у якої стався напад епілепсії.".