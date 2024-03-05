Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи

Суспільство 12:28   05.03.2024
Вікторія Яковенко
У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові патрульні допомогли жінці, у якої стався напад епілепсії.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора, 4 березня, на вулиці Одеській копи помітили небайдужих водіїв, які активно їм сигналізували.

«Поліцейські Дмитро Заболотний та Дмитро Шеремет підбігли до місця події, щоб з’ясувати, що сталося. На узбіччі лежала жінка, якій було зле. Усі ознаки свідчили про те, що в неї, ймовірно, стався напад епілепсії», – повідомили правоохоронці.

Патрульні викликали «швидку», поклали жінку в стабільне бокове положення та контролювали її стан до приїзду лікарів.

Після приїзду медиків жінка прийшла до тями, додали патрульні.

Читайте також: Домашнього тирана, який напав на копа і ображав його, судитимуть у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)
Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)
05.03.2024, 13:50
Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел, повідомляють про ризики
Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел, повідомляють про ризики
05.03.2024, 13:33
Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ
Ворог продовжує «рватися» до Куп’янська – воїн ЗСУ про штурми РФ
05.03.2024, 12:53
У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи
У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи
05.03.2024, 12:28
“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
05.03.2024, 11:49
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
05.03.2024, 12:09

Новини за темою:

12:46
Хотів підкупити копів, щоб провести горілку в Куп’янськ: судитимуть чоловіка
12:09
П’яний водій у Харкові вночі тікав від копів, порушив ПДР і скоїв ДТП (фото)
12:14
Порушив ПДР і пропонував копам 10 тис. грн: судитимуть харків’янина
15:57
У Харкові водій «під наркотиками» пропонував 100 доларів патрульним (фото)
13:33
Пішла з дому після сварки: вночі у Харкові копи шукали підлітка

Ви читали новину: «У жінки стався напад епілепсії посеред вулиці в Харкові: допомогли копи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні допомогли жінці, у якої стався напад епілепсії.".