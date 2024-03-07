Супермаркеты «Рулька» усовершенствовали: больше товаров и шире ассортимент

Супермаркеты «Рулька» от Салтовского мясокомбината качественно усовершенствовали свой формат работы. Теперь все магазины сети выполняются в концептуальном дизайне, с удобной планировкой и навигацией торговых залов, с новой выкладкой товара. Увеличивают также площадь, количество продукции и расширяют ассортимент, в частности открываются новые отделы собственной выпечки.

Об этом сообщается на сайте холдинга SMK Group.

Отмечается, что покупателям также традиционно доступны самые свежие колбасы и мясные деликатесы прямиком из заводов холдинга SMK Group – Салтовского, Богодуховского и Киевского мясокомбинатов.

Недавно супермаркет «Рулька» в обновленном и усовершенствованном формате открылся в поселке Ольшаны по улице Центральная, 1, а до этого – в городе Харьков на проспекте Александровский, 144.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «РУЛЬКА»

Фирменные магазины SMK Group – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и «Рулька» – имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать бонусные гривны – 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбэк – увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, отмеченные специальным шелфтокером. Мелкий остаток начисляется на бонусный счет в копилку.

Чтобы накапливать и рассчитываться бонусами, загружайте соответствующее приложение «Рулька» в AppStore или Google Play. Уже на кассе отсканируйте штрих-код с приложения или назовите номер телефона, зарегистрированного в «Рульке».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «РУЛЬКА»

Харьков, проспект Александровский, 144 (ежедневно с 08.00 до 21.00);

Харьковская область, поселок Ольшаны, улица Центральная, 1 (ежедневно с 07.00 до 21.00);

Харьковская область, город Лозовая, улица Микрорайон 5, дом 4А (ежедневно с 08.00 до 21.00);

Харьковская область, город Первомайский, улица Бугайченко, 23 (ежедневно с 08.00 до 21.00);

Киев, улица Мурманская, 6 (ежедневно с 08.00 до 21.00).

SMK Group – один из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, развивающий несколько продуктовых брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька», магазины агрофирмы «Свитанок» и рыбные магазины «ЙОРШ». В ассортименте – более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах. Холдинг объединяет три мясокомбината, агрофирму и собственные фермы, производящие широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса.

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