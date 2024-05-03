В Богодухове открыли первый супермаркет «Рулька»

В Богодухове открылась новая «Рулька» – большой супермаркет доступных цен от Салтовского и Богодуховского мясокомбинатов. Магазин расположен на улице Леонова, 1 и работает каждый день с 07:00 до 21:00. К пасхальным праздникам супермаркет предлагает ряд скидок на самые популярные товары.

Об этом сообщается на сайте компании SMK Group.

Покупателям доступен широкий ассортимент – овощи и фрукты, хлебные и кондитерские изделия, напитки и сладости, товары бакалейной группы, колбасы, мясные деликатесы, свежее мясо, сыры, молочная продукция, рыба, а также бытовые товары. Супермаркет выполнен в концептуальном дизайне, с удобной выкладкой, планировкой и навигацией торговых залов.

Где искать «Рульку» в Харьковской области

В регионе работает пять супермаркетов «Рулька»:

город Богодухов, улица Леонова, 1 (ежедневно с 07:00 до 21:00);

город Лозовая, улица Микрорайон 5, дом 4А (ежедневно с 08:00 до 21:00);

город Первомайский, улица Бугайченко, 23 (ежедневно с 08:00 до 21:00);

поселок Ольшаны, улица Центральная, 1 (ежедневно с 07:00 до 21:00);

Харьков, проспект Александровский, 144 (ежедневно с 08:00 до 21:00).

Еще два супермаркета работают в Днепре, на улице Набережная Заводская, 85А (ежедневно с 08:00 до 21:00) и в Киев, на улице Мурманская, 6 (ежедневно с 08:00 до 21:00).

Как экономить с «Рулькой»

Фирменные магазины SMK Group – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и «Рулька» – имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать бонусные гривны – 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбэк – увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, отмеченные специальным шелфтокером. Мелкий остаток начисляется на бонусный счет в копилку.

Чтобы накапливать и рассчитываться бонусами, загружайте соответствующее приложение «Рулька» в AppStore или Google Play. Уже на кассе отсканируйте штрих-код с приложения или назовите номер телефона, зарегистрированного в «Рульке».

SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька», магазины агрофирмы «Свитанок» и рыбные магазины «ЙОРШ». Ассортимент включает более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в 600 фирменных магазинах в Украине, а также в пяти других европейских странах – Бельгии, Испании, Италии, Германии и Польше.

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