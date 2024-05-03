Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”

Суспільство 13:31   03.05.2024
Ірина Максимова
У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”

У Богодухові відкрилася нова “Рулька” – великий супермаркет доступних цін від Салтівського та Богодухівського м’ясокомбінатів. Магазин розташований на вулиці Леонова, 1 і працює щодня з 07:00 до 21:00. До великодніх свят супермаркет пропонує низку знижок на найпопулярніші товари.

Про це повідомляється на сайті компанії SMK Group.

Покупцям доступний широкий асортимент – овочі та фрукти, хлібні та кондитерські вироби, напої та солодощі, товари бакалійної групи, ковбаси, м’ясні делікатеси, свіже м’ясо, сири, молочна продукція, риба, а також побутові товари. Супермаркет виконаний у концептуальному дизайні, зі зручною викладкою, плануванням і навігацією торговельних залів.

Де шукати “Рульку” в Харківській області

У регіоні працює п’ять супермаркетів “Рулька”:

місто Богодухів, вулиця Леонова, 1 (щодня з 07:00 до 21:00);

місто Лозова, вулиця Мікрорайон 5, будинок 4А (щодня з 08:00 до 21:00);

місто Первомайський, вулиця Бугайченка, 23 (щодня з 08:00 до 21:00);

селище Вільшани, вулиця Центральна, 1 (щодня з 07:00 до 21:00);

Харків, проспект Олександрівський, 144 (щодня з 08:00 до 21:00).

Іще два супермаркети працюють у Дніпрі, на вулиці Набережна Заводська, 85А (щодня з 08:00 до 21:00) та в Києві, на вулиці Мурманська, 6 (щодня з 08:00 до 21:00).

Як економити з “Рулькою”

Фірмові магазини холдингу SMK Group – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та “Рулька” – мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати бонусні гривні – 1% від суми покупки (1 бонус = 1 гривня), а також суперкешбек – збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним шелфтокером. Дрібна решта зараховується на бонусний рахунок у скарбничку.

Щоб накопичувати та розраховуватися бонусами, завантажуйте відповідний застосунок “Рулька” в AppStore чи Google Play. Вже на касі відскануйте штрих-код із застосунку або назвіть номер телефону, зареєстрований у “Рульці”.

Холдинг SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька продуктових брендів: магазини в форматі “біля дому” – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; супермаркети “Рулька”, магазини агрофірми “Світанок” та рибні магазини “ЙОРШ”. В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також ще в п’яти країнах Європи – Бельгії, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі.

Новини партнерів
Автор: Ірина Максимова
Популярно
Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову
Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову
03.05.2024, 14:42
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
РФ почне наступ наприкінці травня, але не зможе взяти Харків – ГУР
03.05.2024, 07:35
Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов
Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов
03.05.2024, 14:30
Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову
Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову
03.05.2024, 14:23
Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»
Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»
03.05.2024, 14:17
У Харкові пролунав вибух – Терехов
У Харкові пролунав вибух – Терехов
03.05.2024, 14:04

Новини за темою:

11:33
Вночі росіяни били ракетами та «Ураганами» по Богодухівщині на Харківщині
09:36
На Харківщині платять по 50 000 грн за похід до армії
11:12
7 людей постраждали через ДТП на Харківщині: серед поранених – дитина (фото)
15:20
У парку в Богодухові чоловік побив 18-річного хлопця і вкрав понад 2 тис. грн
11:25
Укриття у школі на Харківщині визнали приданим для захисту дітей

Ви читали новину: «У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 13:31;

  • Кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухові відкрилася нова “Рулька” – великий супермаркет доступних цін від Салтівського та Богодухівського м’ясокомбінатів. Магазин розташований на вулиці Леонова, 1 і працює щодня з 07:00 до 21:00. До великодніх свят супермаркет пропонує низку знижок на найпопулярніші товари.".