У Богодухові відкрили перший супермаркет “Рулька”

У Богодухові відкрилася нова “Рулька” – великий супермаркет доступних цін від Салтівського та Богодухівського м’ясокомбінатів. Магазин розташований на вулиці Леонова, 1 і працює щодня з 07:00 до 21:00. До великодніх свят супермаркет пропонує низку знижок на найпопулярніші товари.

Про це повідомляється на сайті компанії SMK Group.

Покупцям доступний широкий асортимент – овочі та фрукти, хлібні та кондитерські вироби, напої та солодощі, товари бакалійної групи, ковбаси, м’ясні делікатеси, свіже м’ясо, сири, молочна продукція, риба, а також побутові товари. Супермаркет виконаний у концептуальному дизайні, зі зручною викладкою, плануванням і навігацією торговельних залів.

Де шукати “Рульку” в Харківській області

У регіоні працює п’ять супермаркетів “Рулька”:

місто Богодухів, вулиця Леонова, 1 (щодня з 07:00 до 21:00);

місто Лозова, вулиця Мікрорайон 5, будинок 4А (щодня з 08:00 до 21:00);

місто Первомайський, вулиця Бугайченка, 23 (щодня з 08:00 до 21:00);

селище Вільшани, вулиця Центральна, 1 (щодня з 07:00 до 21:00);

Харків, проспект Олександрівський, 144 (щодня з 08:00 до 21:00).

Іще два супермаркети працюють у Дніпрі, на вулиці Набережна Заводська, 85А (щодня з 08:00 до 21:00) та в Києві, на вулиці Мурманська, 6 (щодня з 08:00 до 21:00).

Як економити з “Рулькою”

Фірмові магазини холдингу SMK Group – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та “Рулька” – мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати бонусні гривні – 1% від суми покупки (1 бонус = 1 гривня), а також суперкешбек – збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним шелфтокером. Дрібна решта зараховується на бонусний рахунок у скарбничку.

Щоб накопичувати та розраховуватися бонусами, завантажуйте відповідний застосунок “Рулька” в AppStore чи Google Play. Вже на касі відскануйте штрих-код із застосунку або назвіть номер телефону, зареєстрований у “Рульці”.

Холдинг SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька продуктових брендів: магазини в форматі “біля дому” – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; супермаркети “Рулька”, магазини агрофірми “Світанок” та рибні магазини “ЙОРШ”. В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також ще в п’яти країнах Європи – Бельгії, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі.

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