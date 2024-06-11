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На Харківщині відкрилася ще одна “Рулька”

Економіка 10:10   11.06.2024
Оксана Горун
На Харківщині відкрилася ще одна “Рулька”

Новий супермаркет “Рулька” днями запрацював у місті Красноград, на вулиці Полтавська, 91. Магазин працює щодня з 07.00 до 21.00.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Покупцям доступний широкий асортимент – овочі та фрукти, хлібні та кондитерські вироби, напої та солодощі, товари бакалійної групи, сири, молочна продукція, риба, побутові товари, а також –  ковбаси, м’ясні делікатеси та свіже м’ясо від Салтівського, Богодухівського та Київського м’ясокомбінатів!

Супермаркет виконаний у концептуальному дизайні, зі зручним плануванням та навігацією торговельних залів.

АДРЕСИ МАГАЗИНІВ “РУЛЬКА”

📍 Харків, проспект Олександрівський, 144 (щодня з 08.00 до 21.00);

📍 Харківська область, місто Красноград, вулиця Полтавська, 91 (щодня з 07.00 до 21.00);

📍 Харківська область, місто Богодухів, вулиця Леонова, 1 (щодня з 07.00 до 21.00);

📍 Харківська область, місто Лозова, вулиця Мікрорайон 5, будинок 4А (щодня з 08.00 до 21.00);

📍 Харківська область, місто Первомайський, вулиця Бугайченка, 23 (щодня з 08.00 до 21.00);

📍 Харківська область, селище Вільшани, вулиця Центральна, 1 (щодня з 07.00 до 21.00);

📍 Дніпро, вулиця Набережна Заводська, 85А (щодня з 08.00 до 21.00);

📍 Київ, вулиця Мурманська, 6 (щодня з 08.00 до 21.00).

SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який об’єднує три м’ясокомбінати в Україні, один – у Польщі, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса. Холдинг розвиває кілька брендів: магазини в форматі “біля дому” – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; дискаунтери “Рулька”, преміум-супермаркети “dan”, магазини агрофірми “Світанок”, рибні магазини “ЙОРШ”, м’ясний бренд “Saltowski” у Польщі.

В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах в Україні, а також у місцевих мережах супермаркетів ще у восьми країнах Європи – Бельгії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Румунії.

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ “РУЛЬКА”

Фірмові магазини SMK Group – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та супермаркети “Рулька” – мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати бонусні гривні – 1% від суми покупки (1 бонус = 1 гривня), а також суперкешбек – збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним шелфтокером. Дрібна решта зараховується на бонусний рахунок у скарбничку.

Щоб накопичувати та розраховуватися бонусами, завантажуйте відповідний застосунок “Рулька” в AppStore чи Google Play. Вже на касі відскануйте штрих-код із застосунку або назвіть номер телефону, зареєстрований у “Рульці”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий супермаркет “Рулька” днями запрацював у місті Красноград, на вулиці Полтавська, 91. Магазин працює щодня з 07.00 до 21.00".