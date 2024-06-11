На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»

Новый супермаркет «Рулька» на днях заработал в городе Красноград, на улице Полтавская, 91. Магазин работает ежедневно с 07.00 до 21.00.

Об этом сообщается на сайте компании.

Покупателям доступен широкий ассортимент – овощи и фрукты, хлебные и кондитерские изделия, напитки и сладости, товары бакалейной группы, сыры, молочная продукция, рыба, бытовые товары, а также колбасы, мясные деликатесы и свежее мясо от Салтовского, Богодуховского и Киевского мясокомбинатов!

Супермаркет выполнен в концептуальном дизайне, с удобной планировкой и навигацией торговых залов.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «РУЛЬКА»

📍 Харьков, проспект Александровский, 144 (ежедневно с 08.00 до 21.00);



📍 Харьковская область, город Красноград, улица Полтавская, 91 (ежедневно с 07.00 до 21.00);

📍 Харьковская область, город Богодухов, улица Леонова, 1 (ежедневно с 07.00 до 21.00);

📍 Харьковская область, город Лозовая, улица Микрорайон 5, дом 4А (ежедневно с 08.00 до 21.00);

📍 Харьковская область, город Первомайский, улица Бугайченко, 23 (ежедневно с 08.00 до 21.00);

📍 Харьковская область, поселок Ольшаны, улица Центральная, 1 (ежедневно с 07.00 до 21.00);

📍 Днепр, улица Набережная Заводская, 85А (ежедневно с 08:00 до 21:00);

📍 Киев, улица Мурманская, 6 (ежедневно с 08.00 до 21.00).

SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода в Украине, один – в Польше, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька»; премиум-супермаркеты «dan»; магазины агрофирмы «Свитанок», рыбные магазины «ЙОРШ» и мясной бренд «Saltowski» в Польше.

Ассортимент включает более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах в Украине, а также в местных сетях супермаркетов еще в восьми странах Европы – Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Германии, Польше и Румынии.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «РУЛЬКА»

Фирменные магазины SMK Group – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и супермаркеты «Рулька» – имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать бонусные гривны – 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбэк – увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, отмеченные специальным шелфтокером. Мелкий остаток начисляется на бонусный счет в копилку.

Чтобы накапливать и рассчитываться бонусами, загружайте соответствующее приложение «Рулька» в AppStore или Google Play. Уже на кассе отсканируйте штрих-код с приложения или назовите номер телефона, зарегистрированного в «Рульке».

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