На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
Новый супермаркет «Рулька» на днях заработал в городе Красноград, на улице Полтавская, 91. Магазин работает ежедневно с 07.00 до 21.00.
Об этом сообщается на сайте компании.
Покупателям доступен широкий ассортимент – овощи и фрукты, хлебные и кондитерские изделия, напитки и сладости, товары бакалейной группы, сыры, молочная продукция, рыба, бытовые товары, а также колбасы, мясные деликатесы и свежее мясо от Салтовского, Богодуховского и Киевского мясокомбинатов!
Супермаркет выполнен в концептуальном дизайне, с удобной планировкой и навигацией торговых залов.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ «РУЛЬКА»
📍 Харьков, проспект Александровский, 144 (ежедневно с 08.00 до 21.00);
📍 Харьковская область, город Красноград, улица Полтавская, 91 (ежедневно с 07.00 до 21.00);
📍 Харьковская область, город Богодухов, улица Леонова, 1 (ежедневно с 07.00 до 21.00);
📍 Харьковская область, город Лозовая, улица Микрорайон 5, дом 4А (ежедневно с 08.00 до 21.00);
📍 Харьковская область, город Первомайский, улица Бугайченко, 23 (ежедневно с 08.00 до 21.00);
📍 Харьковская область, поселок Ольшаны, улица Центральная, 1 (ежедневно с 07.00 до 21.00);
📍 Днепр, улица Набережная Заводская, 85А (ежедневно с 08:00 до 21:00);
📍 Киев, улица Мурманская, 6 (ежедневно с 08.00 до 21.00).
SMK Group является одним из самых мощных, современных и высокотехнологичных мясоперерабатывающих бизнесов, который объединяет три мясоперерабатывающих завода в Украине, один – в Польше, агрофирму и собственные фермы, которые производят широкий ассортимент колбас, мясных деликатесов, свежего мяса. Холдинг развивает несколько брендов: магазины в формате «у дома» – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты; супермаркеты «Рулька»; премиум-супермаркеты «dan»; магазины агрофирмы «Свитанок», рыбные магазины «ЙОРШ» и мясной бренд «Saltowski» в Польше.
Ассортимент включает более 2 тысяч продуктов, которые можно приобрести в более чем 600 фирменных магазинах в Украине, а также в местных сетях супермаркетов еще в восьми странах Европы – Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Германии, Польше и Румынии.
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «РУЛЬКА»
Фирменные магазины SMK Group – Салтовский, Киевский, Богодуховский мясокомбинаты и супермаркеты «Рулька» – имеют собственную программу лояльности для постоянных покупателей. Клиенты могут накапливать бонусные гривны – 1% от суммы покупки (1 бонус = 1 гривна), а также суперкешбэк – увеличенный процент бонусных гривен на отдельные товары, отмеченные специальным шелфтокером. Мелкий остаток начисляется на бонусный счет в копилку.
Чтобы накапливать и рассчитываться бонусами, загружайте соответствующее приложение «Рулька» в AppStore или Google Play. Уже на кассе отсканируйте штрих-код с приложения или назовите номер телефона, зарегистрированного в «Рульке».
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: магазин, открытие, Рулька, Салтовский мясокомбинат;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый супермаркет «Рулька» на днях заработал в городе Красноград, на улице Полтавская, 91. Магазин работает ежедневно с 07.00 до 21.00".