Супермаркети «Рулька» удосконалили: стало більше товарів і ширше асортимент

Нові супермаркети «Рулька» від Салтівського мʼясокомбінату якісно удосконалили свій формат роботи. Відтепер усі магазини мережі виконують у концептуальному дизайні, зі зручним плануванням та навігацією торговельних залів, із новим викладенням товару. Збільшують також площу, кількість продукції та розширюють асортимент, зокрема відкриваються нові відділи власної випічки.

Про це повідомляється на сайті холдингу SMK Group.

Зазначається, що в нових супермаркетах «Рулька» покупцям традиційно доступні найсвіжіші ковбаси та м’ясні делікатеси від заводів SMK Group – Салтівського, Богодухівського та Київського м’ясокомбінатів.

Нещодавно супермаркет «Рулька» в оновленому та вдосконаленому форматі відкрився у селищі Вільшани на вулиці Центральна, 1, а до цього – у місті Харків на проспекті Олександрівський, 144. Обидва маркети працюють щодня.

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ «РУЛЬКА»

Фірмові магазини SMK Group – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати та «Рулька» – мають власну програму лояльності для постійних покупців. Клієнти можуть накопичувати бонусні гривні – 1% від суми покупки (1 бонус = 1 гривня), а також суперкешбек – збільшений відсоток бонусних гривень на окремі товари, які позначені спеціальним шелфтокером. Дрібна решта зараховується на бонусний рахунок у скарбничку.

Щоб накопичувати та розраховуватися бонусами, завантажуйте відповідний застосунок «Рулька» в AppStore чи Google Play. Вже на касі відскануйте штрих-код із застосунку або назвіть номер телефону, зареєстрований у «Рульці».

АДРЕСИ МАГАЗИНІВ «РУЛЬКА»

Харків, проспект Олександрівський, 144 (щодня з 08.00 до 21.00);

Харківська область, селище Вільшани, вулиця Центральна, 1 (щодня з 07.00 до 21.00);

Харківська область, місто Лозова, вулиця Мікрорайон 5, будинок 4А (щодня з 08.00 до 21.00);

Харківська область, місто Первомайський, вулиця Бугайченка, 23 (щодня з 08.00 до 21.00);

Київ, вулиця Мурманська, 6 (щодня з 08.00 до 21.00).

SMK Group – один із найпотужніших, сучасних та високотехнологічних м’ясопереробних бізнесів, який розвиває кілька продуктових брендів: магазини в форматі «біля дому» – Салтівський, Київський, Богодухівський м’ясокомбінати; супермаркети «Рулька», магазини агрофірми «Світанок» та рибні магазини «ЙОРШ». В асортименті – понад 2 тисячі продуктів, які можна придбати в більш ніж 600 фірмових магазинах. Холдинг об’єднує три м’ясокомбінати, агрофірму та власні ферми, які виробляють широкий асортимент ковбас, м’ясних делікатесів, свіжого м’яса.

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