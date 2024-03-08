Более 50 тонн металлолома уничтоженной техники РФ собрали на Харьковщине

На Харьковщине собрали остатки российской военной техники – в общей сложности вышло 55 тонн металлолома.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, остатки вражеских танков и бронемашин исследуют по качеству металла и отправят на переработку. А деньги, вырученные за продажу, передадут в поддержку Сил обороны.

«Трофейную технику, которую можно было поставить в строй или использовать в качестве донора – забрали с полей сразу. Сейчас на освобожденных территориях осталось то железо, которое годится для музеев или на утилизацию. Задача Минобороны – сделать эту технику прибыльной в качестве металлолома», — говорится в сообщении Минобороны.