В Харькове копы поймали с поличным мужчину, который швырял металл через забор

Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Сегодня днем во время патрулирования на улице Искринской патрульные заметили подозрительного гражданина. Мужчина находился на территории предприятия и что-то перебрасывал через забор.

Полицейские задержали мужчину и выяснили, что последний пытался вынести с территории предприятия 3 металлические плиты.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следователей.

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