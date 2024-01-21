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В Харькове копы поймали с поличным мужчину, который швырял металл через забор

Происшествия 21:47   21.01.2024
Оксана Якушко
В Харькове копы поймали с поличным мужчину, который швырял металл через забор

Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Сегодня днем во время патрулирования на улице Искринской патрульные заметили подозрительного гражданина. Мужчина находился на территории предприятия и что-то перебрасывал через забор.

Полицейские задержали мужчину и выяснили, что последний пытался вынести с территории предприятия 3 металлические плиты.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следователей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 21:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".