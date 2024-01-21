В Харькове копы поймали с поличным мужчину, который швырял металл через забор
Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
Сегодня днем во время патрулирования на улице Искринской патрульные заметили подозрительного гражданина. Мужчина находился на территории предприятия и что-то перебрасывал через забор.
Полицейские задержали мужчину и выяснили, что последний пытался вынести с территории предприятия 3 металлические плиты.
Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следователей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, кража, металл, патрульная полиция Харьковской области, предприятие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2024 в 21:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".