У Харкові копи впіймали на гарячому чоловіка, жбурляв метал через паркан
Затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки металу, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Сьогодні вдень, під час патрулювання на вулиці Іскринській патрульні помітили громадянина. Чоловік перебував на території підприємства та щось перекидав через паркан.
Поліціянти затримали чоловіка та з’ясували, що останній намагався винести з території підприємства 3 металеві плити.
Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчих. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: коп, кража, металл, патрульная полиция Харьковской области, предприятие, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2024 в 21:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Задержали мужчину, вероятно, причастного к краже металла, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".