У Харкові копи впіймали на гарячому чоловіка, жбурляв метал через паркан

Затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки металу, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вдень, під час патрулювання на вулиці Іскринській патрульні помітили громадянина. Чоловік перебував на території підприємства та щось перекидав через паркан.

Поліціянти затримали чоловіка та з’ясували, що останній намагався винести з території підприємства 3 металеві плити.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчих. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.