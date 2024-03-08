Понад 50 тонн брухту знищеної техніки РФ зібрали на Харківщині – Міноборони
Фото: Міністерство оборони України
На Харківщині зібрали залишки російської військової техніки – загалом вийшло 55 тонн брухту.
Як повідомили у Міністерстві оборони України, залишки ворожих танків та бронемашин дослідять щодо якості металу і відправлять на перероблення. А гроші, отримані за продаж, передадуть на підтримку Сил оборони.
«Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора – забрали з полей одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони – оприбутковувати цю техніку у якості металобрухту», – йдеться у повідомленні Міноборони.
Читайте також: У Харкові копи впіймали на гарячому чоловіка, жбурляв метал через паркан
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: металлолом, Минобороны, рф, техника, тонн, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 50 тонн брухту знищеної техніки РФ зібрали на Харківщині – Міноборони»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 16:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зібрали залишки російської військової техніки – загалом вийшло 55 тонн брухту.".