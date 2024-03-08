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Понад 50 тонн брухту знищеної техніки РФ зібрали на Харківщині – Міноборони

Суспільство 16:55   08.03.2024
Вікторія Яковенко
Понад 50 тонн брухту знищеної техніки РФ зібрали на Харківщині – Міноборони Фото: Міністерство оборони України

На Харківщині зібрали залишки російської військової техніки – загалом вийшло 55 тонн брухту.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, залишки ворожих танків та бронемашин дослідять щодо якості металу і відправлять на перероблення. А гроші, отримані за продаж, передадуть на підтримку Сил оборони.

«Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора – забрали з полей одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони – оприбутковувати цю техніку у якості металобрухту», – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині зібрали залишки російської військової техніки – загалом вийшло 55 тонн брухту.".