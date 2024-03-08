Понад 50 тонн брухту знищеної техніки РФ зібрали на Харківщині – Міноборони

На Харківщині зібрали залишки російської військової техніки – загалом вийшло 55 тонн брухту.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, залишки ворожих танків та бронемашин дослідять щодо якості металу і відправлять на перероблення. А гроші, отримані за продаж, передадуть на підтримку Сил оборони.

«Трофейну техніку, яку можна було поставити у стрій або використати як донора – забрали з полей одразу. Нині на звільнених територіях залишилося те залізяччя, яке годиться для музеїв чи на утилізацію. Завдання Міноборони – оприбутковувати цю техніку у якості металобрухту», – йдеться у повідомленні Міноборони.