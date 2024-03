США и Великобритания предупредили об угрозе терактов в Москве

Посольство США опубликовало предупреждение для своих граждан, находящихся в российской столице.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения на большие собрания в Москве, в частности, концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — проинформировало посольство США в РФ.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is… pic.twitter.com/J5oLgOvFY4

