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США и Великобритания предупредили об угрозе терактов в Москве

Мир 09:25   08.03.2024
Оксана Горун
США и Великобритания предупредили об угрозе терактов в Москве

Посольство США опубликовало предупреждение для своих граждан, находящихся в российской столице.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения на большие собрания в Москве, в частности, концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов», — проинформировало посольство США в РФ.

 

Аналогичное сообщение  распространило Министерство иностранных дел Великобритании — со ссылкой на американских коллег. Оба посольства рекомендовали гражданам своих стран отказаться в ближайшие дни  от путешествий в РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посольство США опубликовало предупреждение для своих граждан, находящихся в российской столице".