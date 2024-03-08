США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві
Посольство США опублікувало попередження для своїх громадян, які перебувають у російській столиці.
“Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, та рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин”, – поінформувало посольство США у РФ.
Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target great gatherings in Moscow, to include concerts, and US citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. Як reminder, наш Travel Advisory for Russia є… pic.twitter.com/J5oLgOvFY4
— Travel – State Dept (@TravelGov) March 7, 2024
Аналогічне повідомлення розповсюдило Міністерство закордонних справ Великої Британії – з посиланням на американських колег. Обидва посольства рекомендували громадянам своїх країн відмовитися найближчими днями від подорожей до РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посольство США опублікувало попередження для своїх громадян, які перебувають у російській столиці".