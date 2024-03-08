Live
  • Пт 08.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві

Події 09:25   08.03.2024
Оксана Горун
США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві

Посольство США опублікувало попередження для своїх громадян, які перебувають у російській столиці.

“Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, та рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин”, – поінформувало посольство США у РФ.

 

Аналогічне повідомлення  розповсюдило Міністерство закордонних справ Великої Британії – з посиланням на американських колег. Обидва посольства рекомендували громадянам своїх країн відмовитися найближчими днями від подорожей до РФ.

Читайте також: “Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)

Автор: Оксана Горун
Популярно
8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок
8 Березня посеред війни: як вітають харків’янок
08.03.2024, 10:28
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
ISW заявив про просування військ РФ під Куп’янськом
07.03.2024, 08:55
Чугуїв без води: С-300 пошкодила магістральний водопровід
Чугуїв без води: С-300 пошкодила магістральний водопровід
08.03.2024, 09:53
На Харківщині відновлюють міст, що був зруйнований окупантами під час відступу
На Харківщині відновлюють міст, що був зруйнований окупантами під час відступу
08.03.2024, 09:38
Головні новини Харкова 8 березня: ракетний удар, 3 загиблих, Чугуїв без води
Головні новини Харкова 8 березня: ракетний удар, 3 загиблих, Чугуїв без води
08.03.2024, 10:03
США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві
США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві
08.03.2024, 09:25

Новини за темою:

19:29
Валерія Залужного призначили послом України до Великої Британії
15:43
Розстріляну «швидку» з Харкова поставили у центрі Лондона (фото)
11:36
США витратили 10% оборонного бюджету, знищивши 50% озброєнь РФ – Кемерон
15:17
Дивну помаранчеву істоту викинула вода на берег озера у Великій Британії
15:03
У Лондоні знайшли листи 250-річної давності, адресовані полоненим морякам

Ви читали новину: «США та Велика Британія попередили про загрозу терактів у Москві»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 09:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посольство США опублікувало попередження для своїх громадян, які перебувають у російській столиці".