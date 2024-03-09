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На Харьковщине готовятся принимать больше переселенцев — ХОВА

Общество 10:00   09.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине готовятся принимать больше переселенцев — ХОВА Фото: ХОВА

Сейчас на Харьковщине есть 54 места временного проживания ВПЛ. Это количество планируют увеличить, сообщили в ХОВА.

«Сейчас усиливаются эвакуационные мероприятия, расширен список населенных пунктов по проведению обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Должны быть готовы принимать больше людей», — отметил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

Для этого планируют дополнить заведения, которые могут использовать как места компактного проживания.

«Сейчас на учете 529 тысяч ВПЛ, большинство из них – это жители нашей области. В частности, 338 многодетных семей, почти 133 тысяч пенсионеров, 25,5 тысячи человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на Харьковщине есть 54 места временного проживания ВПЛ. Это количество планируют увеличить, сообщили в ХОВА.".