На Харьковщине готовятся принимать больше переселенцев — ХОВА
Фото: ХОВА
Сейчас на Харьковщине есть 54 места временного проживания ВПЛ. Это количество планируют увеличить, сообщили в ХОВА.
«Сейчас усиливаются эвакуационные мероприятия, расширен список населенных пунктов по проведению обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Должны быть готовы принимать больше людей», — отметил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.
Для этого планируют дополнить заведения, которые могут использовать как места компактного проживания.
«Сейчас на учете 529 тысяч ВПЛ, большинство из них – это жители нашей области. В частности, 338 многодетных семей, почти 133 тысяч пенсионеров, 25,5 тысячи человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей», — сообщили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: впл, діти, дети, заведения, иванов, переселенцы, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 10:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на Харьковщине есть 54 места временного проживания ВПЛ. Это количество планируют увеличить, сообщили в ХОВА.".