На Харьковщине готовятся принимать больше переселенцев — ХОВА

Сейчас на Харьковщине есть 54 места временного проживания ВПЛ. Это количество планируют увеличить, сообщили в ХОВА.

«Сейчас усиливаются эвакуационные мероприятия, расширен список населенных пунктов по проведению обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Должны быть готовы принимать больше людей», — отметил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

Для этого планируют дополнить заведения, которые могут использовать как места компактного проживания.

«Сейчас на учете 529 тысяч ВПЛ, большинство из них – это жители нашей области. В частности, 338 многодетных семей, почти 133 тысяч пенсионеров, 25,5 тысячи человек с инвалидностью и более 97 тысяч детей», — сообщили в ХОВА.