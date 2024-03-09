На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА

Наразі на Харківщині є 54 місця тимчасового проживання ВПО. Цю кількість планують збільшити, повідомили у ХОВА.

«Наразі посилюються евакуаційні заходи, розширено список населених пунктів з проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб родин з дітьми. Маємо бути готові приймати більше людей», – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Для цього планують доповнити заклади, які зможуть використовувати як місця компактного проживання.

«Наразі на обліку маємо 529 тисяч ВПО, більшість з них – це жителі нашої області. Зокрема, 338 багатодітних сімей, майже 133 тисячі пенсіонерів, 25,5 тисячі осіб з інвалідністю та понад 97 тисяч дітей», – повідомили в ХОВА.