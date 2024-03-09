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На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА

Суспільство 10:00   09.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА Фото: ХОВА

Наразі на Харківщині є 54 місця тимчасового проживання ВПО. Цю кількість планують збільшити, повідомили у ХОВА.

«Наразі посилюються евакуаційні заходи, розширено список населених пунктів з проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб родин з дітьми. Маємо бути готові приймати більше людей», – зазначив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

Для цього планують доповнити заклади, які зможуть використовувати як місця компактного проживання.

«Наразі на обліку маємо 529 тисяч ВПО, більшість з них – це жителі нашої області. Зокрема, 338 багатодітних сімей, майже 133 тисячі пенсіонерів, 25,5 тисячі осіб з інвалідністю та понад 97 тисяч дітей», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на Харківщині є 54 місця тимчасового проживання ВПО. Цю кількість планують збільшити, повідомили у ХОВА.".