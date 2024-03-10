Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта

Завтра, 11 марта, в Харькове и области ожидают облачную погоду, будет прохладно днем и морозно ночью.

Прогноз погоды на ближайшие сутки опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в Харькове погода будет облачной с прояснениями, днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 4 — 6º мороза, днем 1 — 3º тепла.

В области — также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 3 — 8º мороза, днем — от 1º мороза до 4º тепла.

По данным Укргидрометцентра, в течение недели в Харькове постепенно будет теплеть — к пятнице дневная температура должна достичь уже 10 градусов со знаком «плюс».