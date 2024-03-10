Live
  • Вс 10.03.2024
  • Харьков  0°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта

Общество 20:39   10.03.2024
Оксана Горун
Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта Фото: Василий Голосный

Завтра, 11 марта, в Харькове и области ожидают облачную погоду, будет прохладно днем и морозно ночью.

Прогноз погоды на ближайшие сутки опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в Харькове погода будет облачной с прояснениями, днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 4 — 6º мороза, днем 1 — 3º тепла.

В области — также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем — без осадков. Температура воздуха ночью будет 3 — 8º мороза, днем — от 1º мороза до 4º тепла.

Читайте также: Метеорологическая весна пришла на Харьковщину – синоптики

По данным Укргидрометцентра, в течение недели в Харькове постепенно будет теплеть — к пятнице дневная температура должна достичь уже 10 градусов со знаком «плюс».

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харькову будет прилетать до конца войны, киевская ПВО не спасет — Коваленко
По Харькову будет прилетать до конца войны, киевская ПВО не спасет — Коваленко
10.03.2024, 16:36
В Харькове тратят деньги на благоустройство: 550 тыс. на мульчу, 5 млн на люки
В Харькове тратят деньги на благоустройство: 550 тыс. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Главные новости Харькова 10.03: харьковчане ночью поборются за Оскар, фронт
Главные новости Харькова 10.03: харьковчане ночью поборются за Оскар, фронт
10.03.2024, 19:30
РФ ударит со стороны Сум и «отрежет» Харьков — новая ложь пропаганды
РФ ударит со стороны Сум и «отрежет» Харьков — новая ложь пропаганды
10.03.2024, 15:28
Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином
Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином
10.03.2024, 17:42
Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта
Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта
10.03.2024, 20:39

Новости по теме:

19:30
Главные новости Харькова 10.03: харьковчане ночью поборются за Оскар, фронт
17:42
Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином
16:36
По Харькову будет прилетать до конца войны, киевская ПВО не спасет — Коваленко
15:28
РФ ударит со стороны Сум и «отрежет» Харьков — новая ложь пропаганды
14:41
Концентрация нефтепродуктов в реках Харькова уменьшается — ХОВА

Вы читали новость: «Ночи в Харькове останутся морозными: прогноз погоды на 11 марта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 20:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 11 марта, в Харькове и области ожидают облачную погоду, будет прохладно днем и морозно ночью".