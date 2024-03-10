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Ночі в Харкові залишаться морозними: прогноз погоди на 11 березня

Суспільство 20:39   10.03.2024
Оксана Горун
Ночі в Харкові залишаться морозними: прогноз погоди на 11 березня Фото: Василь Голосний

Завтра, 11 березня, в Харкові та області очікують хмарну погоду, буде прохолодно вдень та морозно вночі.

Прогноз погоди на найближчу добу опублікував Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними метеорологів, у Харкові погода буде хмарною з проясненнями, вдень без опадів. Температура повітря вночі буде 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

В області також мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень без опадів. Температура повітря вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

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За даними Укргідрометцентру, протягом тижня в Харкові буде поступово теплішати – до п’ятниці денна температура має досягти вже 10 градусів зі знаком “плюс”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 11 березня, в Харкові та області очікують хмарну погоду, буде прохолодно вдень та морозно вночі".