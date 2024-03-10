Ночі в Харкові залишаться морозними: прогноз погоди на 11 березня

Завтра, 11 березня, в Харкові та області очікують хмарну погоду, буде прохолодно вдень та морозно вночі.

Прогноз погоди на найближчу добу опублікував Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними метеорологів, у Харкові погода буде хмарною з проясненнями, вдень без опадів. Температура повітря вночі буде 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.

В області також мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень без опадів. Температура повітря вночі буде 3 – 8 градусів морозу, вдень – від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, протягом тижня в Харкові буде поступово теплішати – до п’ятниці денна температура має досягти вже 10 градусів зі знаком “плюс”.