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Харьковская 92 ОШБр ищет людей: кому предлагают вступить в ряды

Общество 10:54   11.03.2024
Оксана Горун
Харьковская 92 ОШБр ищет людей: кому предлагают вступить в ряды Фото: Генштаб ВСУ

92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко объявила о наборе воинов и медиков.

 » Нам нужны: водители; боевые медики;  стрелки; снайперы; операторы БПЛА; артиллеристы; танкисты; саперы. Обучаем и обеспечиваем всем необходимым», — сообщили в facebook 92 ОШБр.

Желающим вступить в ряды бригады, предлагают заполнить анкету по ссылке. Также можно звонить по телефонам:  +38 (096) 92-92-922; +38 (099) 68-09-365.

Тем же, кто не может присоединиться и воевать вместе с 92 ОШБр предлагают помочь защите Украины другим путем — своими донатами.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/8bg8JXYEcK
Номер карты: 5375 4112 1638 8053

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко объявила о наборе воинов и медиков".