Харьковская 92 ОШБр ищет людей: кому предлагают вступить в ряды
Фото: Генштаб ВСУ
92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко объявила о наборе воинов и медиков.
» Нам нужны: водители; боевые медики; стрелки; снайперы; операторы БПЛА; артиллеристы; танкисты; саперы. Обучаем и обеспечиваем всем необходимым», — сообщили в facebook 92 ОШБр.
Желающим вступить в ряды бригады, предлагают заполнить анкету по ссылке. Также можно звонить по телефонам: +38 (096) 92-92-922; +38 (099) 68-09-365.
Тем же, кто не может присоединиться и воевать вместе с 92 ОШБр предлагают помочь защите Украины другим путем — своими донатами.
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Номер карты: 5375 4112 1638 8053
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко объявила о наборе воинов и медиков".