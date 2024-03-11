Харьковская 92 ОШБр ищет людей: кому предлагают вступить в ряды

92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко объявила о наборе воинов и медиков.

» Нам нужны: водители; боевые медики; стрелки; снайперы; операторы БПЛА; артиллеристы; танкисты; саперы. Обучаем и обеспечиваем всем необходимым», — сообщили в facebook 92 ОШБр.

Желающим вступить в ряды бригады, предлагают заполнить анкету по ссылке. Также можно звонить по телефонам: +38 (096) 92-92-922; +38 (099) 68-09-365.

Тем же, кто не может присоединиться и воевать вместе с 92 ОШБр предлагают помочь защите Украины другим путем — своими донатами.

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Номер карты: 5375 4112 1638 8053