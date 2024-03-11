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Харківська 92 ОШБр шукає людей: кому пропонують вступити до лав

Суспільство 10:54   11.03.2024
Оксана Горун
Харківська 92 ОШБр шукає людей: кому пропонують вступити до лав

92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосила про набір воїнів та медиків.

 “Нам потрібні: водії; бойові медики; стрілки; снайпери; оператори БПЛА; артилеристи; танкісти; сапери. Навчаємо та забезпечуємо всім необхідним”, – повідомили у фейсбуці 92 ОШБр.

Тим, хто бажає вступити до лав бригади, пропонують заповнити анкету за посиланням. Також можна телефонувати: +38 (096) 92-92-922; +38 (099) 68-09-365.

Тим же, хто не може приєднатися та воювати разом із 92 ОШБр, пропонують допомогти захисту України іншим шляхом – своїми донатами.

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Номер картки: 5375 4112 1638 8053

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосила про набір воїнів та медиків".