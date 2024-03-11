Харківська 92 ОШБр шукає людей: кому пропонують вступити до лав
92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосила про набір воїнів та медиків.
“Нам потрібні: водії; бойові медики; стрілки; снайпери; оператори БПЛА; артилеристи; танкісти; сапери. Навчаємо та забезпечуємо всім необхідним”, – повідомили у фейсбуці 92 ОШБр.
Тим, хто бажає вступити до лав бригади, пропонують заповнити анкету за посиланням. Також можна телефонувати: +38 (096) 92-92-922; +38 (099) 68-09-365.
Тим же, хто не може приєднатися та воювати разом із 92 ОШБр, пропонують допомогти захисту України іншим шляхом – своїми донатами.
Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/8bg8JXYEcK
Номер картки: 5375 4112 1638 8053
Читайте також: “Спасибі юній україночці”: дівчинка подарувала FPV-дрон 92-й ОШБр (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківська 92 ОШБр шукає людей: кому пропонують вступити до лав»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка оголосила про набір воїнів та медиків".