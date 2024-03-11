Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харьков  -2°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Разминирование на Харьковщине 11 марта: где будет громко (обновлено)

Общество 09:24   11.03.2024
Оксана Горун
Разминирование на Харьковщине 11 марта: где будет громко (обновлено)

ХОВА проинформировала о планах саперов на 11 марта.

«С 09:00 до 15:00 включительно будут проводиться контролируемые взрывы в пределах села Мосьпаново Малиновской громады. С 11:00 до 12:30 включительно саперы совершат контролируемые подрывы в пределах села Новая Гусаровка Балаклейской громады. С 11:30 до 12:00 включительно запланированы контролируемые взрывы в пределах села Вербовка Балаклейской громады», — предупредила пресс-служба ХОВА.

Позже в ХОВА дополнили: разминирование планируют в Богодуховском районе: с 10:30 до 11:30 включительно в Золочевской громаде.

В течение минувших суток на Харьковщине взрывотехники разминировали 3,65 га территории, уничтожив 157 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»
Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»
11.03.2024, 10:30
Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома
Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома
11.03.2024, 08:18
По Харькову ночью ударили три «шахеда»: подробности от Терехова и Тимошко
По Харькову ночью ударили три «шахеда»: подробности от Терехова и Тимошко
11.03.2024, 07:01
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
11.03.2024, 10:01
Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта
Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта
11.03.2024, 10:23
Удар по Харькову: ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб
Удар по Харькову: ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб
11.03.2024, 07:55

Новости по теме:

10:23
Куда целились россияне в Харькове: два «прилета» — у аэропорта
10:01
Коммунальщики устраняют последствия «прилета» по Харькову (фото)
09:46
Одного из главных героев оскароносного фильма харьковчан ранили — МВД
09:24
Разминирование на Харьковщине 11 марта: где будет громко (обновлено)
09:12
На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре

Вы читали новость: «Разминирование на Харьковщине 11 марта: где будет громко (обновлено)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА проинформировала о планах саперов на 11 марта".