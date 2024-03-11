Разминирование на Харьковщине 11 марта: где будет громко (обновлено)
ХОВА проинформировала о планах саперов на 11 марта.
«С 09:00 до 15:00 включительно будут проводиться контролируемые взрывы в пределах села Мосьпаново Малиновской громады. С 11:00 до 12:30 включительно саперы совершат контролируемые подрывы в пределах села Новая Гусаровка Балаклейской громады. С 11:30 до 12:00 включительно запланированы контролируемые взрывы в пределах села Вербовка Балаклейской громады», — предупредила пресс-служба ХОВА.
Позже в ХОВА дополнили: разминирование планируют в Богодуховском районе: с 10:30 до 11:30 включительно в Золочевской громаде.
В течение минувших суток на Харьковщине взрывотехники разминировали 3,65 га территории, уничтожив 157 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА проинформировала о планах саперов на 11 марта".