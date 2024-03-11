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Розмінування на Харківщині 11 березня: де буде гучно (оновлено)

Суспільство 09:24   11.03.2024
Оксана Горун
Розмінування на Харківщині 11 березня: де буде гучно (оновлено)

ХОВА поінформувала про плани саперів на 11 березня.

З 09:00 до 15:00 включно будуть проводитися контрольовані підриви в межах села Мосьпанове Малинівської громади. З 11:00 до 12:30 включно сапери здійснять контрольовані підриви в межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади. З 11:30 до 12:00 включно заплановані контрольовані підриви в межах села Вербівка Балаклійська громади“, – попередила пресслужба ХОВА.

Пізніше у ХОВА доповнили: розмінування планують у Богодухівському районі: з 10:30 до 11:30 включно в Золочівській громаді.

Протягом минулої доби на Харківщині вибухотехніки розмінували 3,65 га території, знищивши 157 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 09:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА поінформувала про плани саперів на 11 березня".