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Ракеты прилетели по ангарам под Харьковом и Балаклее — Синегубов

Происшествия 08:32   13.03.2024
Оксана Горун
Ракеты прилетели по ангарам под Харьковом и Балаклее — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По региону дважды били российские ракеты.

Под артиллерийским огнем и обстрелами из минометов было около 20 населенных пунктов  Харьковской области. Также враг бил С-300 и применял авиабомбы.

«В 15:19 в с. Новый Коротич Харьковского района в результате ударов ракет С-300 повреждены два ангара. Без пострадавших», — сообщил Синегубов о взрывах, которые вчера днем слышали в Харькове.

Также ракетный удар пришелся по Балаклее.

«В 11:00 в г. Балаклея в результате вражеских ракетных обстрелов повреждена территория гражданского предприятия. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

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Ночью россияне обстреляли Волчанск — там поврежден дом, обошлось без пострадавших. Утром 12 марта в Волчанске повредили здание ветлечебницы. В течение дня 12 марта «прилеты» были в Подолах Купянского района, там произошел пожар.  Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По региону дважды били российские ракеты".