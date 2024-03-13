Ракеты прилетели по ангарам под Харьковом и Балаклее — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По региону дважды били российские ракеты.
Под артиллерийским огнем и обстрелами из минометов было около 20 населенных пунктов Харьковской области. Также враг бил С-300 и применял авиабомбы.
«В 15:19 в с. Новый Коротич Харьковского района в результате ударов ракет С-300 повреждены два ангара. Без пострадавших», — сообщил Синегубов о взрывах, которые вчера днем слышали в Харькове.
Также ракетный удар пришелся по Балаклее.
«В 11:00 в г. Балаклея в результате вражеских ракетных обстрелов повреждена территория гражданского предприятия. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Рейд добровольцев в РФ: Машовец сообщил, где их не ждали и что получилось
Ночью россияне обстреляли Волчанск — там поврежден дом, обошлось без пострадавших. Утром 12 марта в Волчанске повредили здание ветлечебницы. В течение дня 12 марта «прилеты» были в Подолах Купянского района, там произошел пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, ракети, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракеты прилетели по ангарам под Харьковом и Балаклее — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По региону дважды били российские ракеты".