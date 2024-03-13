Ракеты прилетели по ангарам под Харьковом и Балаклее — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов за сутки. По региону дважды били российские ракеты.

Под артиллерийским огнем и обстрелами из минометов было около 20 населенных пунктов Харьковской области. Также враг бил С-300 и применял авиабомбы.

«В 15:19 в с. Новый Коротич Харьковского района в результате ударов ракет С-300 повреждены два ангара. Без пострадавших», — сообщил Синегубов о взрывах, которые вчера днем слышали в Харькове.

Также ракетный удар пришелся по Балаклее.

«В 11:00 в г. Балаклея в результате вражеских ракетных обстрелов повреждена территория гражданского предприятия. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

Ночью россияне обстреляли Волчанск — там поврежден дом, обошлось без пострадавших. Утром 12 марта в Волчанске повредили здание ветлечебницы. В течение дня 12 марта «прилеты» были в Подолах Купянского района, там произошел пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.