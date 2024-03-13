Ракети прилетіли по ангарах під Харковом і Балаклії – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу. По регіону двічі били російські ракети.

Під артилерійським вогнем та обстрілами з мінометів було близько 20 населених пунктів Харківської області. Також ворог бив С-300 та застосовував авіабомби.

“О 15:19 у с. Новий Коротич Харківського району внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджені два ангари. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов про вибухи, які вчора вдень чули в Харкові.

Також ракетний удар припав по Балаклії.

“Об 11:00 у м. Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

Вночі росіяни обстріляли Вовчанськ – там пошкоджено будинок, обійшлося без постраждалих. Вранці 12 березня у Вовчанську пошкодили будівлю ветлікарні. Протягом дня 12 березня “прильоти” були у Подолах Куп’янського району, там сталася пожежа. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.