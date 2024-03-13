Ракети прилетіли по ангарах під Харковом і Балаклії – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу. По регіону двічі били російські ракети.
Під артилерійським вогнем та обстрілами з мінометів було близько 20 населених пунктів Харківської області. Також ворог бив С-300 та застосовував авіабомби.
“О 15:19 у с. Новий Коротич Харківського району внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджені два ангари. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов про вибухи, які вчора вдень чули в Харкові.
Також ракетний удар припав по Балаклії.
“Об 11:00 у м. Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.
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Вночі росіяни обстріляли Вовчанськ – там пошкоджено будинок, обійшлося без постраждалих. Вранці 12 березня у Вовчанську пошкодили будівлю ветлікарні. Протягом дня 12 березня “прильоти” були у Подолах Куп’янського району, там сталася пожежа. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 08:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів за добу. По регіону двічі били російські ракети".