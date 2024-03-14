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Флаг над Харьковом заменили (фото)

Общество 10:23   14.03.2024
Оксана Горун
Флаг над Харьковом заменили (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Коммунальщики из «Зеленстроя» подняли над Харьковом обновленное полотнище Государственного Флага Украины — вместо поврежденного ветром.

«Из-за ухудшения погодных условий сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города. Как сообщили на предприятии, полотнище было повреждено сильным ветром», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее в мэрии предупреждали, что флаг немного пострадал и его спустили. В мэрии напомнили «ТТХ» самого большого флага Харькова: размер полотнища — 22,5 на 15 метров, высота флагштока — 101 м.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики из «Зеленстроя» подняли над Харьковом обновленное полотнище Государственного Флага Украины — вместо поврежденного ветром".