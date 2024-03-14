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В Харькове спустили самый большой государственный флаг Украины

Общество 09:03   14.03.2024
Оксана Горун
В Харькове спустили самый большой государственный флаг Украины

В Харькове утром 14 марта спустили флаг Украины — он немного пострадал, сообщили в мэрии.

«В ближайшие несколько минут самый большой флаг Харькова будет спущен для замены. Он немного пострадал от сильного ветра», — предупредила в 08:22 утра пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, во время ветреной погоды флаг на главном флагштоке Харькова либо приспускают, либо заменяют на меньшее по размеру полотнище, чтобы избежать повреждений.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 14 марта спустили флаг Украины — он немного пострадал, сообщили в мэрии".