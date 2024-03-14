В Харькове спустили самый большой государственный флаг Украины

В Харькове утром 14 марта спустили флаг Украины — он немного пострадал, сообщили в мэрии.

«В ближайшие несколько минут самый большой флаг Харькова будет спущен для замены. Он немного пострадал от сильного ветра», — предупредила в 08:22 утра пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, во время ветреной погоды флаг на главном флагштоке Харькова либо приспускают, либо заменяют на меньшее по размеру полотнище, чтобы избежать повреждений.