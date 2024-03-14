У Харкові спустили найбільший державний прапор України
У Харкові вранці 14 березня спустили прапор України – він трохи постраждав, повідомили у мерії.
“У найближчі кілька хвилин найбільший прапор Харкова буде спущений для заміни. Він трохи постраждав від сильного вітру”, – попередила о 08:22 ранку пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, під час вітряної погоди прапор на головному флагштоку Харкова або приспускають, або замінюють на менше за розміром полотнище, щоб уникнути пошкоджень.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 14 березня спустили прапор України – він трохи постраждав, повідомили у мерії".