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У Харкові спустили найбільший державний прапор України

Суспільство 09:03   14.03.2024
Оксана Горун
У Харкові спустили найбільший державний прапор України

У Харкові вранці 14 березня спустили прапор України – він трохи постраждав, повідомили у мерії.

“У найближчі кілька хвилин найбільший прапор Харкова буде спущений для заміни. Він трохи постраждав від сильного вітру”, – попередила о 08:22 ранку пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, під час вітряної погоди прапор на головному флагштоку Харкова або приспускають, або замінюють на менше за розміром полотнище, щоб уникнути пошкоджень.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 14 березня спустили прапор України – він трохи постраждав, повідомили у мерії".