У Харкові спустили найбільший державний прапор України

У Харкові вранці 14 березня спустили прапор України – він трохи постраждав, повідомили у мерії.

“У найближчі кілька хвилин найбільший прапор Харкова буде спущений для заміни. Він трохи постраждав від сильного вітру”, – попередила о 08:22 ранку пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, під час вітряної погоди прапор на головному флагштоку Харкова або приспускають, або замінюють на менше за розміром полотнище, щоб уникнути пошкоджень.