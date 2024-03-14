Прапор над Харковом замінили (фото)
Комунальники із “Зеленбуду” підняли над Харковом оновлене полотнище Державного Прапора України – замість пошкодженого вітром.
“Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, полотнище було пошкоджене сильним вітромм”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Раніше у мерії попереджали, що прапор трохи постраждав і його спустили. У мерії нагадали “ТТХ” найбільшого прапора Харкова: розмір полотнища – 22,5 на 15 метрів, висота флагштока – 101 м.
Читайте також: “Ми відкриємо вогонь”: мешканцям Бєлгородщини та Курщини дали 1,5 години на евакуацію
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мерія, новини Харкова, флаг, флагшток;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прапор над Харковом замінили (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники із “Зеленбуду” підняли над Харковом оновлене полотнище Державного Прапора України – замість пошкодженого вітром".