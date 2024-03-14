Прапор над Харковом замінили (фото)

Комунальники із “Зеленбуду” підняли над Харковом оновлене полотнище Державного Прапора України – замість пошкодженого вітром.

“Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, полотнище було пошкоджене сильним вітромм”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Раніше у мерії попереджали, що прапор трохи постраждав і його спустили. У мерії нагадали “ТТХ” найбільшого прапора Харкова: розмір полотнища – 22,5 на 15 метрів, висота флагштока – 101 м.