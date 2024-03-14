Live
  • Чт 14.03.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 38.79
  • EUR 42.42

Прапор над Харковом замінили (фото)

Суспільство 10:23   14.03.2024
Оксана Горун
Прапор над Харковом замінили (фото)

Комунальники із “Зеленбуду” підняли над Харковом оновлене полотнище Державного Прапора України – замість пошкодженого вітром.

Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Як повідомили на підприємстві, полотнище було пошкоджене сильним вітромм”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Раніше у мерії попереджали, що прапор трохи постраждав і його спустили. У мерії нагадали “ТТХ” найбільшого прапора Харкова: розмір полотнища – 22,5 на 15 метрів, висота флагштока – 101 м.

Читайте також: “Ми відкриємо вогонь”: мешканцям Бєлгородщини та Курщини дали 1,5 години на евакуацію

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують
Харків’яни вигадали п’ять нових назв для “Пушкінської”: що пропонують
14.03.2024, 11:46
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 23 000 грн
Робота в Харкові та області: пропонують вакансії із зарплатою до 23 000 грн
14.03.2024, 11:24
У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут
У Харкові тролейбус повернувся на звичний маршрут
14.03.2024, 11:07
Ракетна небезпека в Харкові, “приліт” у Бєлгороді: закликають бути в укриттях
Ракетна небезпека в Харкові, “приліт” у Бєлгороді: закликають бути в укриттях
14.03.2024, 10:52
Такого ще не було: БПЛА вдарили по Харкову та 3 містах області – куди цілили
Такого ще не було: БПЛА вдарили по Харкову та 3 містах області – куди цілили
14.03.2024, 08:36

Новини за темою:

09:03
У Харкові спустили найбільший державний прапор України
09:18
В Харкові закрили понад 100 вікон, вибитих прильотом “шахедів”
10:01
Комунальники усувають наслідки “прильоту” по Харкову (фото)
12:39
До Міжнародного жіночого дня: ціни на квіти у Харкові – мерія
22:25
“Досвідченого” віцемера Куп’янська Козуба підозрюють у держзраді (документ)

Ви читали новину: «Прапор над Харковом замінили (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 10:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники із “Зеленбуду” підняли над Харковом оновлене полотнище Державного Прапора України – замість пошкодженого вітром".