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Харьковчане просят Терехова вернуть автобус, соединяющий Салтовку и центр

Общество 15:13   14.03.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане просят Терехова вернуть автобус, соединяющий Салтовку и центр

Вернуть на маршрут автобус №215, соединяющий 602 микрорайона и центр, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.

При этом автор петиции Егор Дяченко отмечает, что ранее этот общественный транспорт ездил до «Госпрома», а он предлагает изменить маршрут до «Майдана Конституции».

«Путь следования: 602 мк/р – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Жилярди – пер. Роменский – ул. Чебышева – ул. Вадима Манька – Харьковское шоссе – ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Новгородская – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Майдан Конституции. Аналогично в обратном направлении», — говорится в петиции.

Дяченко добавил, что этот автобус разгрузит транспорт 63-го и 204-го маршрута, а также охватит улицу Динамовскую.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 15:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть на маршрут автобус №215, соединяющий 602 микрорайона и центр, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.".