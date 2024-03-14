Харьковчане просят Терехова вернуть автобус, соединяющий Салтовку и центр
Вернуть на маршрут автобус №215, соединяющий 602 микрорайона и центр, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.
При этом автор петиции Егор Дяченко отмечает, что ранее этот общественный транспорт ездил до «Госпрома», а он предлагает изменить маршрут до «Майдана Конституции».
«Путь следования: 602 мк/р – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Жилярди – пер. Роменский – ул. Чебышева – ул. Вадима Манька – Харьковское шоссе – ул. Сумская – ул. Динамовская – ул. Новгородская – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Майдан Конституции. Аналогично в обратном направлении», — говорится в петиции.
Дяченко добавил, что этот автобус разгрузит транспорт 63-го и 204-го маршрута, а также охватит улицу Динамовскую.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, маршрут, петиция, терехов, транспорт, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть на маршрут автобус №215, соединяющий 602 микрорайона и центр, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.".