Харків’яни просять Терехова повернути автобус, що сполучає Салтівку й центр
Повернути на маршрут автобус №215, що з’єднує 602 мікрорайон та центр, – з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.
При цьому автор петиції Єгор Дяченко зазначає, що раніше цей громадський транспорт їздив до «Держпрому», а він пропонує змінити маршрут до «Майдану Конституції».
«Шлях прямування: 602 мк/р – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Жилярді – пров. Роменський – вул. Чебишева – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – вул. Динамівська – вул. Новгородська – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – Майдан Конституції. Аналогічно у зворотньому напрямку», – йдеться у петиції.
Дяченко додав, що цей автобус розвантажить транспорт 63-го та 204-го маршруту, а також охопить вулицю Динамівську.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, маршрут, петиция, терехов, транспорт, Харків, харьковчане;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернути на маршрут автобус №215, що з’єднує 602 мікрорайон та центр, – з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.".