Харків’яни просять Терехова повернути автобус, що сполучає Салтівку й центр

Повернути на маршрут автобус №215, що з’єднує 602 мікрорайон та центр, – з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.

При цьому автор петиції Єгор Дяченко зазначає, що раніше цей громадський транспорт їздив до «Держпрому», а він пропонує змінити маршрут до «Майдану Конституції».

«Шлях прямування: 602 мк/р – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Жилярді – пров. Роменський – вул. Чебишева – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – вул. Динамівська – вул. Новгородська – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – Майдан Конституції. Аналогічно у зворотньому напрямку», – йдеться у петиції.

Дяченко додав, що цей автобус розвантажить транспорт 63-го та 204-го маршруту, а також охопить вулицю Динамівську.