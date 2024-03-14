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Харків’яни просять Терехова повернути автобус, що сполучає Салтівку й центр

Суспільство 15:13   14.03.2024
Вікторія Яковенко
Харків’яни просять Терехова повернути автобус, що сполучає Салтівку й центр

Повернути на маршрут автобус №215, що з’єднує 602 мікрорайон та центр, – з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.

При цьому автор петиції Єгор Дяченко зазначає, що раніше цей громадський транспорт їздив до «Держпрому», а він пропонує змінити маршрут до «Майдану Конституції».

«Шлях прямування: 602 мк/р – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Жилярді – пров. Роменський – вул. Чебишева – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Сумська – вул. Динамівська – вул. Новгородська – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська – Майдан Конституції. Аналогічно у зворотньому напрямку», – йдеться у петиції.

Дяченко додав, що цей автобус розвантажить транспорт 63-го та 204-го маршруту, а також охопить вулицю Динамівську.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повернути на маршрут автобус №215, що з’єднує 602 мікрорайон та центр, – з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.".