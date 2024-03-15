На Харьковщине выросло число убийств и стало меньше квартирных краж — Тимошко

134 убийства было совершено в 2023 году на территории Харьковщины, а с начала 2024-го — 24, рассказал накануне на пресс-конференции начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«По общеуголовным преступлениям у нас, в принципе, остается ситуация примерно такая, как была в 2022 году. Мы констатируем некоторый рост количества убийств, к сожалению. Их в прошлом году, в 2023-м, было совершено 134. Все убийства раскрыты были, кроме одного. И то одно в ближайшее время будет раскрыто, исполнитель известен нам», — рассказал Тимошко.

Что касается резонансных преступлений, то нераскрытых в регионе на данный момент нет, подчеркнул глава облуправления Нацполиции. Он вспомнил убийство главного балетмейстера Харьковского академического театра музкомедии Марии Холодной. По версии следствия, ее зарезал и расчленил собственный муж, который сейчас находится в СИЗО.

«Убийство с расчленением, где муж жену, резонансное убийство. Надо было постараться его раскрыть и реально сделали очень большой объем работы», — подчеркнул Тимошко.

Он также констатировал уменьшение количества профессиональных квартирных краж.

«Это одна-две в неделю, две. Для сравнения, до войны ежесуточно фиксировались 3-4 квартирные кражи в городе Харьков. Сейчас это одна-две в десять дней», — рассказал правоохранитель.