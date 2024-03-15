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На Харківщині зросло число вбивств і поменшало квартирних крадіжок – Тимошко

Події 22:30   15.03.2024
Олена Нагорна
На Харківщині зросло число вбивств і поменшало квартирних крадіжок – Тимошко

134 вбивства було скоєно у 2023 році на території Харківщини, а з початку 2024-го – 24, розповів напередодні на пресконференції начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

“За загальнокримінальними злочинами у нас, в принципі, залишається ситуація приблизно така, як була у 2022 році. Ми констатуємо деяке зростання кількості вбивств, на жаль. Їх минулого року було скоєно 134. Усі вбивства розкриті були, крім одного. І те одне найближчим часом буде розкрито, виконавець відомий нам“, – розповів Тимошко.

Щодо резонансних злочинів, то нерозкритих у регіоні наразі немає, наголосив голова облуправління Нацполіції. Він згадав убивство головної балетмейстерки Харківського академічного театру музкомедії Марії Холодної. За версією слідства, її зарізав та розчленував власний чоловік, який зараз перебуває у СІЗО.

“Вбивство з розчленуванням, де чоловік дружину, резонансне вбивство. Треба було постаратися його розкрити й реально зробили дуже великий обсяг роботи”, – підкреслив Тимошко.

Він також констатував зменшення кількості професійних квартирних крадіжок.

“Це одна-дві на тиждень-два. Для порівняння, до війни щодоби фіксувалося 3-4 квартирні крадіжки в місті Харків. Зараз це одна-дві на десять днів”, – розповів правоохоронець.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 22:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "134 вбивства було скоєно у 2023 році на території Харківщини, а з початку 2024-го – 24".