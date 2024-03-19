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Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)

Происшествия 11:31   19.03.2024
Виктория Яковенко
Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото) Фото: «Заря»

Армия РФ ночью дважды обстреляла поселок Одноробовка Золочевской громады.

В 01:00 россияне обстреляли поселок из РСЗО «Град», а в 2:00 – нанесли минометные удары, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

«Как следствие, повреждения получили частные дома и хозяйственные сооружения, которые и раньше имели разрушение, также пострадали энергосети. Сейчас жители населенного пункта были эвакуированы», — говорится в сообщении.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью дважды обстреляла поселок Одноробовка Золочевской громады.".