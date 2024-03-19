Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)
Фото: «Заря»
Армия РФ ночью дважды обстреляла поселок Одноробовка Золочевской громады.
В 01:00 россияне обстреляли поселок из РСЗО «Град», а в 2:00 – нанесли минометные удары, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
«Как следствие, повреждения получили частные дома и хозяйственные сооружения, которые и раньше имели разрушение, также пострадали энергосети. Сейчас жители населенного пункта были эвакуированы», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия, била, град, минометы, одноробовка, рф, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью дважды обстреляла поселок Одноробовка Золочевской громады.".