Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)

Армия РФ ночью дважды обстреляла поселок Одноробовка Золочевской громады.

В 01:00 россияне обстреляли поселок из РСЗО «Град», а в 2:00 – нанесли минометные удары, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

«Как следствие, повреждения получили частные дома и хозяйственные сооружения, которые и раньше имели разрушение, также пострадали энергосети. Сейчас жители населенного пункта были эвакуированы», — говорится в сообщении.