З селища на Харківщині евакуювали жителів: вночі ворог бив двічі (фото)
Фото: “Зоря”
Армія РФ вночі двічі обстріляла селище Одноробівка Золочівської громади.
О 01:00 росіяни обстріляли селище з РСЗО «Град», а о 2:00 – завдали мінометних ударів, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
«Як наслідок, пошкодження отримали приватні будинки та господарчі споруди, які й раніше мали руйнування, також постраждали енергомережі. Наразі мешканців населеного пункту евакуювали», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: армия, била, град, евакуація, минометы, одноробовка, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі двічі обстріляла селище Одноробівка Золочівської громади.".