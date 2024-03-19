З селища на Харківщині евакуювали жителів: вночі ворог бив двічі (фото)

Армія РФ вночі двічі обстріляла селище Одноробівка Золочівської громади.

О 01:00 росіяни обстріляли селище з РСЗО «Град», а о 2:00 – завдали мінометних ударів, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

«Як наслідок, пошкодження отримали приватні будинки та господарчі споруди, які й раніше мали руйнування, також постраждали енергомережі. Наразі мешканців населеного пункту евакуювали», – йдеться у повідомленні.