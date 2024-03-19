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З селища на Харківщині евакуювали жителів: вночі ворог бив двічі (фото)

Події 11:31   19.03.2024
Вікторія Яковенко
З селища на Харківщині евакуювали жителів: вночі ворог бив двічі (фото) Фото: “Зоря”

Армія РФ вночі двічі обстріляла селище Одноробівка Золочівської громади.

О 01:00 росіяни обстріляли селище з РСЗО «Град», а о 2:00 – завдали мінометних ударів, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

«Як наслідок, пошкодження отримали приватні будинки та господарчі споруди, які й раніше мали руйнування, також постраждали енергомережі. Наразі мешканців населеного пункту евакуювали», – йдеться у повідомленні.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі двічі обстріляла селище Одноробівка Золочівської громади.".