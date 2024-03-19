Підстанція, яка живить залізницю на Харківщині, відключилась через обстріли
На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.
«Через численні обстріли відключились повітряні лінії 110 кВ, знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачів і залізницю (збоїв руху потягів не було). Усіх споживачів оперативно заживлено за резервом», – зазначили у Міненерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.".