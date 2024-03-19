Підстанція, яка живить залізницю на Харківщині, відключилась через обстріли

На Харківщині – чергові відключення електропостачання через дії армії РФ, повідомляє Міністерство енергетики України.

«Через численні обстріли відключились повітряні лінії 110 кВ, знеструмились підстанції, які живлять побутових споживачів і залізницю (збоїв руху потягів не було). Усіх споживачів оперативно заживлено за резервом», – зазначили у Міненерго.