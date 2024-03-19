Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов

На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Из-за многочисленных обстрелов отключились воздушные линии 110 кВ, обесточились подстанции, питающие бытовых потребителей и железную дорогу (сбоев движения поездов не было). Все потребители оперативно запитаны по резерву», — отметили в Минэнерго.