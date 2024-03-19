Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов
На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.
«Из-за многочисленных обстрелов отключились воздушные линии 110 кВ, обесточились подстанции, питающие бытовых потребителей и железную дорогу (сбоев движения поездов не было). Все потребители оперативно запитаны по резерву», — отметили в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, железная, Минэнерго, обстрелы, питающая, подстанция, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.".