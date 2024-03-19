Live
  • Вт 19.03.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 38.97
  • EUR 42.45

Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов

Общество 11:11   19.03.2024
Виктория Яковенко
Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов

На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.

«Из-за многочисленных обстрелов отключились воздушные линии 110 кВ, обесточились подстанции, питающие бытовых потребителей и железную дорогу (сбоев движения поездов не было). Все потребители оперативно запитаны по резерву», — отметили в Минэнерго.

Читайте также: Синегубов — об обстрелах Харьковщины: били С-300 и из РСЗО

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда прилетели С-300 вечером
Взрывы слышали в Харькове: Тимошко сообщил, куда прилетели С-300 вечером
19.03.2024, 08:08
Главные новости Харькова 19.03: планы РФ под Купянском, отключение отопления
Главные новости Харькова 19.03: планы РФ под Купянском, отключение отопления
19.03.2024, 11:56
С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать
С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать
19.03.2024, 11:40
Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)
Из поселка на Харьковщине эвакуировали жителей: ночью враг бил дважды (фото)
19.03.2024, 11:31
На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики
На Харьковщине вырос экспорт: чем торгуют — данные статистики
19.03.2024, 10:08
Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину
Забил товарища до смерти молотком: на Харьковщине задержали мужчину
19.03.2024, 12:19

Новости по теме:

18:28
Денег на капремонты все нет: на каких дорогах Харьковщины латают ямы (фото)
09:16
Ремонт дороги Харьков-Золочев: мэр Дергачей обратится к Службе восстановления
12:28
Хотел подорвать железную дорогу на Харьковщине — СБУ задержала агента РФ
18:51
«Подарки» от россиян: растяжку нашли на харьковской окружной (фото, видео)
14:45
Видеокамеры для слежения за уличным движением в Харькове купят за счет займа

Вы читали новость: «Подстанция, питающая железную дорогу на Харьковщине, отключилась из-за ударов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине – очередные отключения электроснабжения из-за действий армии РФ, сообщает Министерство энергетики Украины.".