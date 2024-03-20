Разминирование на Харьковщине: взрывы будут в трех населенных пунктах
На Харьковщине 20 марта продолжат уничтожать российские мины и боеприпасы. ХОВА сообщила о планах саперов.
По данным пресс-службы ХОВА, разминирование проводят и будут проводить в следующих населенных пунктах Изюмского района:
🔹 с 9:00 до 11:00 — в районе села Залиман Савинской тергромады;
🔹 с 10:00 до 12:30 — в пределах села Новая Гусаровка Балаклейской громады;
🔹 с 11:30 до 12:00 взрывотехники будут работать в рамках села Вербовка Балаклейской громады.
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За минувшие сутки на Харьковщине разминировали 109,6 га территории, уничтожив 357 взрывоопасных предметов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 20 марта продолжат уничтожать российские мины и боеприпасы. ХОВА сообщила о планах саперов".