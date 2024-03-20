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Разминирование на Харьковщине: взрывы будут в трех населенных пунктах

Общество 09:15   20.03.2024
Оксана Горун
Разминирование на Харьковщине: взрывы будут в трех населенных пунктах

На Харьковщине 20 марта продолжат уничтожать российские мины и боеприпасы. ХОВА сообщила о планах саперов.

По данным пресс-службы ХОВА, разминирование проводят и будут проводить в следующих населенных пунктах Изюмского района:

🔹 с 9:00 до 11:00 — в районе села Залиман Савинской тергромады;

🔹 с 10:00 до 12:30 — в пределах села Новая Гусаровка Балаклейской громады;

🔹 с 11:30 до 12:00 взрывотехники будут работать в рамках села Вербовка Балаклейской громады.

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За минувшие сутки на Харьковщине разминировали 109,6 га территории, уничтожив 357 взрывоопасных предметов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 20 марта продолжат уничтожать российские мины и боеприпасы. ХОВА сообщила о планах саперов".