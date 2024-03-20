Розмінування на Харківщині: вибухи будуть у трьох населених пунктах

На Харківщині 20 березня продовжать знищувати російські міни та боєприпаси. ХОВА повідомила про плани саперів.

За даними пресслужби ХОВА, розмінування проводять та проводитимуть у наступних населених пунктах Ізюмського району:

🔹 з 9:00 до 11:00 – в районі села Залиман Савинської тергромади;

🔹 з 10:00 до 12:30 – в межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади;

🔹 з 11:30 до 12:00 вибухотехніки працюватимуть у рамках села Вербівка Балаклійської громади.

Минулої доби на Харківщині розмінували 109,6 га території, знищивши 357 вибухонебезпечних предметів.