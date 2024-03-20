Розмінування на Харківщині: вибухи будуть у трьох населених пунктах
На Харківщині 20 березня продовжать знищувати російські міни та боєприпаси. ХОВА повідомила про плани саперів.
За даними пресслужби ХОВА, розмінування проводять та проводитимуть у наступних населених пунктах Ізюмського району:
🔹 з 9:00 до 11:00 – в районі села Залиман Савинської тергромади;
🔹 з 10:00 до 12:30 – в межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади;
🔹 з 11:30 до 12:00 вибухотехніки працюватимуть у рамках села Вербівка Балаклійської громади.
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Минулої доби на Харківщині розмінували 109,6 га території, знищивши 357 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 20 березня продовжать знищувати російські міни та боєприпаси. ХОВА повідомила про плани саперів".