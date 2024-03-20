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Розмінування на Харківщині: вибухи будуть у трьох населених пунктах

Суспільство 09:15   20.03.2024
Оксана Горун
Розмінування на Харківщині: вибухи будуть у трьох населених пунктах

На Харківщині 20 березня продовжать знищувати російські міни та боєприпаси. ХОВА повідомила про плани саперів.

За даними пресслужби ХОВА, розмінування проводять та проводитимуть у наступних населених пунктах Ізюмського району:

🔹 з 9:00 до 11:00 – в районі села Залиман Савинської тергромади;

🔹 з 10:00 до 12:30 – в межах села Нова Гусарівка Балаклійської громади;

🔹 з 11:30 до 12:00 вибухотехніки працюватимуть у рамках села Вербівка Балаклійської громади.

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Минулої доби на Харківщині розмінували 109,6 га території, знищивши 357 вибухонебезпечних предметів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 09:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 20 березня продовжать знищувати російські міни та боєприпаси. ХОВА повідомила про плани саперів".