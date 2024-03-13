Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)

Сапери продовжують розміновувати деокуповану територію Харківщини. Наразі працюють в Ізюмському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Наразі перевіряємо місцевість навколо школи, саму школу вже перевірили. Зустрічались нерозірвані артснаряди, гранати, гранатометні постріли і гради», – сказав старший сапер-оператор групи піротехнічних робіт Вадим Похолюк.

Він також додав, що зараз сапери працюють в посиленому режимі.

«Буквально через місяць буде висока рослинність. Специфіка роботи зараз така, що дуже забруднені території, багато сигналів зустрічається, металобрухту», – зазначив Похолюк.

Також сапери проводять розмінування ліній електромереж, обстежують об’єкти цивільної і критичної інфраструктури, відпрацьовують заявки від громадян на розмінування територій приватних будинків.