Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)

Репортаж 13:44   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)

Сапери продовжують розміновувати деокуповану територію Харківщини. Наразі працюють в Ізюмському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Наразі перевіряємо місцевість навколо школи, саму школу вже перевірили. Зустрічались нерозірвані артснаряди, гранати, гранатометні постріли і гради», – сказав старший сапер-оператор групи піротехнічних робіт Вадим Похолюк.

Він також додав, що зараз сапери працюють в посиленому режимі.

«Буквально через місяць буде висока рослинність. Специфіка роботи зараз така, що дуже забруднені території, багато сигналів зустрічається, металобрухту», – зазначив Похолюк.

Також сапери проводять розмінування ліній електромереж, обстежують об’єкти цивільної і критичної інфраструктури, відпрацьовують заявки від громадян на розмінування територій приватних будинків.

Читайте також: Декілька населених пунктів Харківщини розмінують повністю: хто в черзі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
13.03.2024, 14:25
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)
Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)
13.03.2024, 13:44
Дороги і тротуари у Харкові підрядник відремонтував зі збитками у 600 тис. грн
Дороги і тротуари у Харкові підрядник відремонтував зі збитками у 600 тис. грн
13.03.2024, 13:11
Під Куп’янськом відновилися атаки: Шевцов сказав, що робила РФ під час затишшя
Під Куп’янськом відновилися атаки: Шевцов сказав, що робила РФ під час затишшя
13.03.2024, 12:25
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів
Без світла через обстріл на Харківщині залишилося понад 2 тисячі абонентів
13.03.2024, 12:44

Новини за темою:


Ви читали новину: «Артснаряди й гранати: що знайшли біля школи на Харківщині (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери продовжують розміновувати деокуповану територію Харківщини. Наразі працюють в Ізюмському районі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".