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Артснаряды и гранаты: что нашли возле школы на Харьковщине (видео)

Общество 13:44   13.03.2024
Виктория Яковенко
Артснаряды и гранаты: что нашли возле школы на Харьковщине (видео)

Саперы продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Сейчас работают в Изюмском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Сейчас проверяем местность вокруг школы, саму школу уже проверили. Встречались неразорванные артснаряды, гранаты, гранатометные выстрелы и грады», – сказал старший сапер-оператор группы пиротехнических работ Вадим Похолюк.

Он также добавил, что сейчас саперы работают в усиленном режиме.

«Буквально через месяц будет высока растительность. Специфика работы сейчас такова, что очень загрязнены территории, много сигналов встречается, металлолома», — отметил Похолюк.

Также саперы производят разминирование линий электросетей, обследуют объекты гражданской и критической инфраструктуры, отрабатывают заявки от граждан на разминирование территорий частных домов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Сейчас работают в Изюмском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".