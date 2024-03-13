Артснаряды и гранаты: что нашли возле школы на Харьковщине (видео)

Саперы продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Сейчас работают в Изюмском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Сейчас проверяем местность вокруг школы, саму школу уже проверили. Встречались неразорванные артснаряды, гранаты, гранатометные выстрелы и грады», – сказал старший сапер-оператор группы пиротехнических работ Вадим Похолюк.

Он также добавил, что сейчас саперы работают в усиленном режиме.

«Буквально через месяц будет высока растительность. Специфика работы сейчас такова, что очень загрязнены территории, много сигналов встречается, металлолома», — отметил Похолюк.

Также саперы производят разминирование линий электросетей, обследуют объекты гражданской и критической инфраструктуры, отрабатывают заявки от граждан на разминирование территорий частных домов.