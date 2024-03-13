Артснаряды и гранаты: что нашли возле школы на Харьковщине (видео)
Саперы продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Сейчас работают в Изюмском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Сейчас проверяем местность вокруг школы, саму школу уже проверили. Встречались неразорванные артснаряды, гранаты, гранатометные выстрелы и грады», – сказал старший сапер-оператор группы пиротехнических работ Вадим Похолюк.
Он также добавил, что сейчас саперы работают в усиленном режиме.
«Буквально через месяц будет высока растительность. Специфика работы сейчас такова, что очень загрязнены территории, много сигналов встречается, металлолома», — отметил Похолюк.
Также саперы производят разминирование линий электросетей, обследуют объекты гражданской и критической инфраструктуры, отрабатывают заявки от граждан на разминирование территорий частных домов.
Читайте также: Несколько населенных пунктов Харьковщины разминируют полностью: кто в очереди
Новости по теме:
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: артснаряды, гранаты, ГСЧС, разминирование, розмінування, саперы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Артснаряды и гранаты: что нашли возле школы на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы продолжают разминировать деоккупированную территорию Харьковщины. Сейчас работают в Изюмском районе, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".