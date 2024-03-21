Ночью – мороз, днем – туман. Какой будет погода 22 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 22 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
22 марта: Переменная облачность. 🌥
По области: Без осадков. Слабый туман.
Ветер северо-восточный ↙️ 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 3° мороза❄️ до 2° тепла, днем 7 — 12° тепла.
По Харькову: Без осадков 🌥. Слабый туман. 🌫
Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° мороза ❄️, днем 9 — 11° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 22 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".