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Вночі – мороз, удень – туман. Якою буде погода 22 березня у Харкові та області

Суспільство 21:35   21.03.2024
Оксана Якушко
Вночі – мороз, удень – туман. Якою буде погода 22 березня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 22 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

22 березня: Мінлива хмарність. 🌥

По області: Без опадів.🌥 Слабкий туман.🌫

Вітер північно – східний,↙️ 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

По Харкову: Без опадів🌥. Слабкий туман. 🌫

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 9 – 11° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".