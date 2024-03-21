Вночі – мороз, удень – туман. Якою буде погода 22 березня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 22 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
22 березня: Мінлива хмарність. 🌥
По області: Без опадів.🌥 Слабкий туман.🌫
Вітер північно – східний,↙️ 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 3° морозу❄️ до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.
По Харкову: Без опадів🌥. Слабкий туман. 🌫
Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° морозу❄️, вдень 9 – 11° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 22 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".