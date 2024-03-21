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Свет после ракетного обстрела в Барвенково восстановили

Общество 18:30   21.03.2024
Оксана Якушко
Свет после ракетного обстрела в Барвенково восстановили

Специалисты возобновили электроснабжение в Барвенково после вражеского обстрела вечером 20 марта, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Из-за ракетного удара без света остались 138 домовладений, рассказал начальник Барвенковского РЭС Виталий Соколов.

«Повреждения получили воздушные линии 0,4 кВ. Обломками были перебиты провода. Специалисты нашего подразделения с самого утра вели аварийно-восстановительные работы. В настоящее время энергетики ликвидировали последствия обстрела и в 17:45 заживили всех обесточенных потребителей», — сообщил Виталий.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты возобновили электроснабжение в Барвенково после вражеского обстрела вечером 20 марта, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".