Світло після ракетного обстрілу відновили у Барвінковому
Фахівці відновили електропостачання у Барвінковому після ворожого обстрілу ввечері 20 березня, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Через ракетний удар без світла залишилися 138 домоволодінь, розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов.
“Пошкоджень зазнали повітряні лінії 0,4 кВ. Зокрема, уламками були перебиті дроти. Фахівці нашого підрозділу з самого ранку вели аварійно-відновлювальні роботи. Наразі енергетики ліквідували наслідки обстрілу та о 17:45 заживили всіх знеструмлених споживачів”, – повідомив Віталій Соколов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", барвенково, світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 18:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці відновили електропостачання у Барвінковому після ворожого обстрілу ввечері 20 березня, повідомили в АТ «Харківобленерго».".