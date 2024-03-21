Світло після ракетного обстрілу відновили у Барвінковому

Фахівці відновили електропостачання у Барвінковому після ворожого обстрілу ввечері 20 березня, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Через ракетний удар без світла залишилися 138 домоволодінь, розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов.

“Пошкоджень зазнали повітряні лінії 0,4 кВ. Зокрема, уламками були перебиті дроти. Фахівці нашого підрозділу з самого ранку вели аварійно-відновлювальні роботи. Наразі енергетики ліквідували наслідки обстрілу та о 17:45 заживили всіх знеструмлених споживачів”, – повідомив Віталій Соколов.