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Терехов рассказал, рассматривают ли вопрос эвакуации из Харькова

Общество 14:21   24.03.2024
Елена Нагорная
Терехов рассказал, рассматривают ли вопрос эвакуации из Харькова Фото: Василий Голосный

Вопрос об эвакуации из Харькова не стоит и никогда не стоял, сказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос ведущего, рассматривают ли такое развитие событий, если войска РФ продолжат энергетический террор города.

«Каждый для себя принимает такое решение. Будет он оставаться в Харькове или будет выезжать. Вопрос об эвакуации из города не стоит и никогда не стоял. Люди очень любят город и все практически хотят в нем оставаться. Будем отстаивать свой город. Будем работать для того, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение… Погодные условия, к счастью, позволяют, чтобы у людей было более-менее хорошее настроение», — сказал Терехов.

Он отметил, что в Харькове работают супермаркеты, аптеки, АЗС и некоторые фитнес-залы. Сейчас в городе находятся 1,3 миллиона человек.

«До войны, напомню, было более 1,5 миллиона. Но мы имели только 300 тысяч студентов. Поэтому можно было сказать, что до войны в Харькове постоянно находилось примерно 2 миллиона человек», — отметил мэр.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос об эвакуации из Харькова не стоит и никогда не стоял, сказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов".