Терехов розповів, чи розглядають питання евакуації з Харкова

Питання щодо евакуації з Харкова не стоїть і ніколи не стояло, сказав в етері нацмарафону мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання ведучого, чи розглядають такий варіант, якщо війська РФ продовжать енергетичний терор міста.

“Кожен для себе приймає таке рішення. Буде він залишатися у Харкові чи буде виїжджати. Питання щодо евакуації з міста не стоїть і ніколи не стояло. Люди дуже люблять місто і всі практично хочуть в ньому залишатися. Будемо відстоювати своє місто. Будемо працювати для того, щоб якнайшвидше відновити електропостачання… Погодні умови, на щастя, дозволяють, щоб у людей був більш-менш гарний настрій”, – сказав Терехов.

Він наголосив, що в Харкові працюють супермаркети, аптеки, АЗС та деякі фітнес-зали. Наразі в місті перебувають 1,3 мільйона людей.

“До війни, нагадаю, було більше ніж 1,5 мільйона. Але ми мали тільки 300 тисяч студентів. Тому можна було сказати, що до війни у Харкові постійно перебувало приблизно 2 мільйони людей”, – зазначив мер.