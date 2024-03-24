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В Чугуевском районе могут быть слышны взрывы — информация ХОВА

Происшествия 12:34   24.03.2024
Елена Нагорная
В Чугуевском районе могут быть слышны взрывы — информация ХОВА

В Чугуевском районе Харьковской области сегодня могут быть слышны взрывы.

В районе села Железнодорожное Чкаловской громады с 10:00 до 15:00 проводится контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов, сообщают в ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевском районе Харьковской области сегодня могут быть слышны взрывы".