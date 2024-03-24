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У Чугуївському районі можуть бути чутні вибухи – інформація ХОВА

Події 12:34   24.03.2024
Олена Нагорна
У Чугуївському районі можуть бути чутні вибухи – інформація ХОВА

У Чугуївському районі Харківської області сьогодні можуть бути чутні вибухи.

У районі села Залізничне Чкалівської громади з 10:00 до 15:00 проводиться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів, повідомляють у ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі Харківської області сьогодні можуть бути чутні вибухи".