У Чугуївському районі можуть бути чутні вибухи – інформація ХОВА
У Чугуївському районі Харківської області сьогодні можуть бути чутні вибухи.
У районі села Залізничне Чкалівської громади з 10:00 до 15:00 проводиться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів, повідомляють у ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, розмінування, Харків, хова, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 12:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі Харківської області сьогодні можуть бути чутні вибухи".