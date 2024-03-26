Днем до 14 тепла. Какой будет погода 27 марта в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
27 марта: Облачно с прояснениями.🌥
По области: Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем 9 — 14° тепла.
По Харькову: Без существенных осадков.
Ветер северный 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем 10 — 12° тепла.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 23:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".