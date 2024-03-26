Вдень до 14 тепла. Якою буде погода 27 березня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 27 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
27 березня: Хмарно з проясненнями.🌥
По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці місцями туман🌫.
Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 5° тепла, вдень 9 – 14° тепла.
По Харкову: Без істотних опадів.🌤
Вітер північний⬇️ 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 3° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 23:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології. ".