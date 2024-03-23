Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 24 березня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 24 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 11 до 13 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів зі знаком «плюс».
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 20:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 24 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади. Вдень без істотних опадів.".