Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 24 березня

У неділю, 24 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 11 до 13 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 тепла, вдень – від 9 до 14 градусів зі знаком «плюс».